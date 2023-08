Mercato Inter: Samardzic, Sommer e Scamacca. Sette giorni per tre "S"

Tre colpi da chiudere entro una settimana per permettere a Simone Inzaghi di poter lavorare con la squadra - quasi - al completo per una decina di giorni prima del debutto in A contro il Monza (19 agosto).

La dirigenza dell’Inter è al lavoro: ieri Ausilio e Baccin sono rientrati a Milano, Marotta si trova fuori città, ma è operativo. L’Inter ha tre colpi in canna targati “S”: come Samardzic, Sommer e Scamacca. In ordine non di ruolo, ma di tempistiche.

Inter-Samardzic, ci siamo: i dettagli

Ieri ci sono stati nuovi contatti fra Inter e Udinese per definire l’affare Samardzic che coinvolgerà anche Fabbian, destinato al trasferimento in Friuli. Contemporaneamente l’Inter ha parlato con Rafaela Pimenta, agente del serbo-tedesco per gli ultimi dettagli del contratto. Se tutto andrà come previsto, oggi l’operazione verrà chiusa - prestito oneroso (4 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 16 più 2 di bonus; Fabbian all’Udinese per 4 con opzione di riacquisto per l’Inter a 12 - con Samardzic che potrebbe così arrivare domani a Milano per le visite.