Scamacca, clamoroso: l'Atalanta lo sta soffiando all'Inter, e ora Marotta?

L'Inter non si spingerà oltre la proposta già avanzata al club inglese: 28 milioni (di cui 4 di bonus). Il West Ham, ovviamamente ben felice dell'asta che si è scatenata, spinge per perfezionare la cessione di Scamacca entro oggi, venerdì 4 agosto.

Scamacca, beffa Inter bis dopo Lukaku?

Non è un mistero che Scamacca abbia detto sì all'Inter e indicato nell'Inter la sua priorità, ma Marotta e Zhang rischiano di restare di nuovo con un pugno di mosche così come è accaduto incredibilmente con Lukaku, dopo tutta una sessione di mercato costruita per fare cassa e riportare Romelu a casa, salvo poi trovare i messaggi visualizzati e non risposti e le chiamate non ricambiate. Se l'Inter non dovesse compiere i passi necessari per assicurarselo allora Scamacca accetterebbe di buon grado la destinazione Atalanta.