Bento allo scoperto: "Inter, ti voglio. Atletico, realizza il mio sogno"

MILANO - L'Inter ha il suo portiere titolare, nella prossima settimana i nerazzurri formalizzeranno l'arrivo di Sommer dal Bayern Monaco ma si cerca anche un vice di livello. Sulla lista di Marotta il primo nome era quello dell'ucraino Anatoliy Trubin ma viste le difficoltà della trattativa il club nerazzurro ha virato sul brasiliano Bento dell’Athletico Paranaense. L'estremo difensore ha confermato l'interesse dell'Inter nell'intervista alla radio Transamérica dopo la sfida contro il Santos in Copa Libertadores spiegando la situazione: "Prima di tutto sono concentrato sulla prossima partita di Copa Libertadores. È la cosa più importante per noi in questa stagione e dobbiamo ribaltare il risultato. È arrivata la proposta dell'Inter, ho già parlato con la dirigenza e il mio sogno è nelle mani del presidente".