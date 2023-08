Balogun all’Inter, serve lo sforzo di Zhang: quanto lo valuta l'Arsenal

Avanti su Folarin Balogun . L’Inter , dopo i no di Lukaku e Scamacca si è presa alcune ore per valutare la migliore opzione possibile per l’attacco e già oggi allaccerà i contatti con l’Arsenal dopo i sondaggi delle scorse settimane. Ieri non era la giornata giusta, visto che i Gunners hanno giocato - e vinto - il Community Shield contro il Manchester City , ma da Londra è arrivata comunque una notizia importante: il tecnico Arteta, anche senza l'infortunato Gabriel Jesus, non ha convocato Balogun .

Ufficialmente non al meglio, ma se il tecnico avesse ritenuto necessario avere lo statunitense a disposizione, lo avrebbe portato almeno in panchina. Invece niente, a conferma del fatto che Balogun non rientra nei piani dell’Arsenal. Nonostante ciò, però, considerando l’età (22 anni), l’ottima stagione ’22- 23 in forza al Reims (22 gol) e un contratto comunque fi no al 2025, il club inglese valuta il suo giocatore almeno 40 milioni.

Mercato Inter, la situazione per Balogun

I dirigenti nerazzurri sono convinti che con un buon lavoro diplomatico, essendo già ad agosto, si possa scendere intorno a 35 milioni, ma è diffi cile pensare che l’Arsenal possa accettare una proposta di base inferiore che raggiunga poi i 35 con i bonus. Servirà uno sforzo, il classico sacrificio da parte della proprietà. Quello che Steven Zhang era disposto a fare per Lukaku fra cartellino (40 milioni fra prestito, riscatto e bonus) e ingaggio (8 milioni netti), ma non per Scamacca, sul quale Marotta e Ausilio non hanno rilanciato oltre i 25 milioni più 5 di bonus (ovvero la proposta dell’Atalanta che ha poi vinto il duello grazie alla volontà del giocatore). Zhang autorizzerà un’operazione in stile Lukaku per Balogun, dunque intorno ai 35 milioni certi, o i dirigenti nerazzurri come già in altre occasioni dovranno trovare una soluzione diversa, magari inserendo un’alta persaggio nerazzurro” facendo gli auguri di compleanno a Marcus Thuram. Nei piani dell'Inter, se l'affondo per Balogun risulterà fi nalmente fruttuoso, rimane comunque la volontà di trovare un centravanti fisico per accontentare Inzaghi. L'allenatore aspetta Balogun, talento futuribile, per avere più scelta, ma tecnicamente ha pure bisogno di un elemento che vada a duellare in mezzo all'area e l'Inter senza Lukaku e Dzeko, non ce l'ha.

Inter, quattro nomi per l'attacco

Chiaramente servirà l’uscita di Correa - approfondiamo a lato - per un nuovo inserimento. Quattro i nomi su cui si ragiona. C'è sempre Beto dell'Udinese, ma spendendo molto per Balogun, è diffi cile pensare a un'altra operazione da 30 milioni; piuttosto il brasiliano potrebbe diventare un obiettivo concreto in caso di impossibilità ad arrivare a Balogun con la quarta punta che a quel punto potrebbe essere sempre Correa o Alexis Sanchez, attualmente svincolato, di ritorno. Da tenere presenti anche Taremi (Porto) e Morata (Atletico), entrambi però cari, mentre potrebbe essere una soluzione da fi ne mercato un vecchio pallino come Zapata: con l'Atalanta si parlerà di Demiral (e Toloi?), i discorsi potrebbero essere allargati.