Pavard all’Inter, al Bayern 30 milioni: Inzaghi avrà l’erede di Skriniar

Benjamin Pavard sarà l’erede di Milan Skriniar . La dirigenza dell’Inter dopo un’altra giornata di contatti con i vertici del Bayern Monaco, ha trovato l’accordo per 30 milioni di base, più 2 di bonus difficili da raggiungere. Dunque, a conferma degli ottimi rapporti fra i due club già emersi nella trattativa per Sommer , l’Inter ha alzato l’offerta per andare incontro ai desiderata del Bayern nonostante il contratto del giocatore in scadenza nel 2024; ma gli stessi campioni di Germania sono scesi dai 35 milioni di valutazione. L’Inter domenica era arrivata a 28 più 5 di bonus, ma alzando la base fissa, ha inevitabilmente ridotto la quota di bonus.

E’ stata una giornata che già dalla mattina aveva fatto capire come la trattativa stesse filando nel verso giusto. Prima la dichiarazione dell’ad Marotta a “Radio Tv Serie A con Rds”: «Annunci in giornata? No, oggi impossibile, ma siamo messi bene». Quindi le notizie provenienti dalla Germania sul pressing del Bayern su Geertruida , 23enne olandese del Feyenoord, individuato come sostituto di Pavard. Infine nel pomeriggio gli spifferi di grande ottimismo emersi da Viale della Liberazione: « Siamo vicini all’80% », il messaggio uscito dai muri della sede nerazzurra. E infatti prima di cena, ecco l'apertura sull’accordo ormai raggiunto.

Le cifre

Dopodiché, l’Inter, che aveva già il sì del giocatore, ha lavorato in serata per definire i dettagli del suo contratto: la durata sarà di 5 anni (ma potrebbe essere anche 4 più 1), mentre Pavard prenderà circa 5 milioni più bonus, cifra che peserà nelle casse nerazzurre al lordo per 6.6 milioni potendo sfruttare il Decreto Crescita. Non è da escludere che un’accelerata notturna del Bayern per il sostituto da consegnare a Tuchel, permetta a Pavard di arrivare a Milano già fra oggi e domani per svolgere le visite mediche, firmare il contratto e mettersi a disposizione di Inzaghi per la trasferta di Cagliari che l’Inter giocherà lunedì 28 agosto.

Sanchez al posto di Correa?

Pavard completerà il reparto arretrato nerazzurro (sulla carta lui Acerbi e Bastoni i titolari; Darmian, De Vrij e Bisseck le alternative), ma non sarà l'ultimo acquisto. Al di là della situazione di Sensi - se l'Inter troverà un centrocampista fisico low-cost negli ultimi giorni, potrebbe nuovamente dare il via libera all'ex Monza (intanto l'Almeria pensa ad Agoumé per 5 milioni) -, bisognerà capire cosa accadrà con Correa. Ieri Marotta ha confermato che l'argentino stia pensando di andarsene per giocare con maggiore continuità (c'è il Torino, ma pure il Betis); in caso di addio, il suo posto sarebbe preso dall'ex Alexis Sanchez, svincolato dopo la buona annata all'Olympique Marsiglia, e desideroso di tornare a Milano (con uno stipendio ovviamente minore, intorno ai 3 milioni, rispetto ai 7.5 percepiti nel '21-22): «Sanchez? Può starci, fa piacere che voglia tornare, è veramente un campione».

