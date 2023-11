Colpani, l’Inter ringrazia Gasperini e prepara il colpo mercato

Ai tempi in cui era di casa a Zingonia, lo avevano soprannominato “Flaco”. Il fatto di essere un’acciughina in una Primavera di cingolati (in cui spiccava Dejan Kulusevski) ha certamente penalizzato Andrea Colpani nella sua parabola all’Atalanta, tanto che - quando c’è stato da decidere se puntare o meno su di lui - è stata scelta la strada della cessione. Addio che ha portato a una buona plusvalenza (9 milioni), però oggi se lo gode il Monza e i 5 gol segnati nelle prime dieci giornate di campionato hanno fatto del ragazzo (prossimo alla convocazione nella Nazionale) un uomo copertina, nonché - per il principio dei vasi comunicanti - un rimpianto grosso così per Gian Piero Gasperini. La scommessa l’ha vinta Adriano Galliani che ha voluto Colpani a Monza credendo che il ragazzo potesse diventare un diamante. Sarà difficile ora trattenerlo, ma l’amministratore delegato, almeno a parole, ha eretto un muro: «Mai parlato di Colpani con nessuno, al calciatore è stato prolungato il contratto per 5 anni. Leggo di prenotazioni per il giocatore o altre robe, giuro che non ho mai parlato con nessuno».

“Garantisce” Bastoni Il profilo non può che far gola all’Inter. Piero Ausilio da tempo ha deciso di puntare su giocatori italiani e di qualità e, non a caso, appena gli impegni glielo consentono, si presenta a Monza per tastare dal vivo la crescita del ragazzo che ad Appiano è “sponsorizzatissimo” da Alessandro Bastoni, suo buon amico che l’ha già “invitato” via social a raggiungerlo all’Inter. A completare il quadro il fatto che procuratore di Colpani sia Tullio Tinti, agente pure di Simone Inzaghi e, ovviamente, ottimo alleato dei nerazzurri in ogni trattativa di mercato (ultima quella che ha portato Audero a Milano in qualità di vice Sommer). Questo non vuol dire che la pratica sia in discesa, ma è evidente come Ausilio abbia ottime fonti di prima mano per captare qualunque movimento si sviluppi intorno a Colpani. Il quale, grazie a Raffaele Palladino (non a caso uno cresciuto a “pane e Gasperini”) ha trovato una nuova dimensione, il che potrebbe convincerlo a provare il grande salto in una grande. E Galliani - come dimostra la decisione presa con Carlos Augusto (ceduto all’Inter proprio perché il brasiliano aveva espresso il desiderio di giocare in Champions) è attento, da grande dirigente qual è, ad ascoltare i desiderata dei suoi giocatori per non tarparne le ali rimpiazzandoli con altri che a Monza possono trovare motivazioni extra date dall’opportunità di trovarsi in una società modello che fa tutto per mettere i propri calciatori nelle condizioni di rendere al meglio e quindi, in questo percorso virtuoso, avere a loro volta la possibilità di fare il salto in una big.

C’è pure Esposito Per questo motivo, in un’eventuale trattativa per Colpani (oggi Ausilio è in una fase di studio, anche perché il discorso sarebbe comunque per l’estate), potrebbe entrare il nome di Oristanio, mandato a Cagliari in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. L’Inter quindi ha ancora il controllo sul giocatore, che - per caratteristiche tecniche - sarebbe un perfetto sostituto di Colpani (per di più pure lui italiano: anche su questo Galliani è molto attento). Altro profilo che potrebbe solleticare l’ad biancorosso è quello di Francesco Pio Esposito, che gioca titolare con lo Spezia nonché in Under 21 sotto età: qualora il Milan decidesse di riprendersi Colombo, può essere un profilo ideale per sostituirlo all’U-Power Stadium. Questo per dire che, qualora Colpani scegliesse l’Inter, non ci vorrebbe molto tra club per trovare una quadra.

