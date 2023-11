Inter, da Colpani a Soucek: a centrocampo sei titolari

MILANO - L’obiettivo è ambizioso, ma conferma una volta di più quanto il percorso in Champions League della stagione 2022-23 rappresenti per l’Inter una tappa di un percorso e non un traguardo raggiunto. Già con l’acquisto di Davide Frattesi il club nerazzurro ha voluto aggiungere un titolare in più a quelli già a disposizione di Simone Inzaghi per il reparto mediano. Fuori Marcelo Brozovic, dentro l’azzurro per avere sempre almeno quattro prime scelte da ruotare a cui aggiungere poi Kristjan Asllani, Davy Klaassen e Stefano Sensi. La speranza della società e di Inzaghi è che in questa annata ci sia la crescita definitiva del giovane albanese, già entrato maggiormente nelle rotazioni, cosicché i titolari diventino cinque con l’idea, nell’estate 2024, di aggiungere un sesto. Sensi è in scadenza di contratto, Klaassen ha firmato per una stagione e l’opzione per rinnovare è in mano al club.