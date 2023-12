Buchanan-Inter, il Bruges vuole aprire un'asta con il Manchester City

Bruges contro il Racing White Daring Molenbeek rappresenta al meglio quella conferma (in)diretta di come il calciatore possa lasciare le Fiandre già a gennaio. Una decisione, quella di mister Deila, di escludere a priori l’esterno, presa ufficialmente di comune accordo tra allenatore e calciatore, ufficiosamente solo dal tecnico per aver notato un atleta fin troppo distratto, pare, dalle voci di mercato che lo riguardano. La non convocazione di Tajon Buchanan per la sfida di ieri sera delcontro il Racing White Daring Molenbeek rappresenta al meglio quella conferma (in)diretta di come il calciatore possa lasciare le Fiandre già a gennaio. Una decisione, quella di mister Deila, di escludere a priori l’esterno, presa ufficialmente di comune accordo tra allenatore e calciatore, ufficiosamente solo dal tecnico per aver notato un atleta fin troppo distratto, pare, dalle voci di mercato che lo riguardano.

Poche presenze per Buchanan

Ecco quindi che nelle ultime sette partite, tra impegni di campionato, coppa nazionale e Conference League, il laterale ha saltato ben cinque incontri, giocando solo 84 minuti contro lo Standard Liegi e 57’ contro il Mechelen, restando inoltre totalmente in panchina contro Besiktas, Zulte Waregem, Bodo Glimt e Gent. L’ultima gara disputata per intero da Buchanan risale addirittura allo scorso 26 novembre, quando fu decisivo con un assist nella vittoria per 1-0 contro l’Heuven.

L'offerta dell'Inter