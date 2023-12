Mercato Inter, è Buchanan il sostituto di Cuadrado: Ausilio prova il colpo

«Juan ha provato in questi mesi a soffrire, ma questo problema non gli ha permesso di esprimersi per quelle che sono le sue qualità - le parole di Piero Ausilio a cui ieri è stato consegnato il premio De Agazio - dopo la partita con la Lazio ci concentreremo su come intervenire. Se non ci fosse stato questo problema di Cuadrado non saremmo intervenuti sul mercato. Ad andare a toccare ciò che funziona, spesso si fanno solo danni». Il discorso riguarda pure l’attacco «dove abbiamo quattro giocatori importanti e siamo contenti per come stanno rendendo. Non dimentichiamoci poi che abbiamo in rosa un attaccante fortissimo che negli ultimi anni è stato utilizzato come centrocampista, ovvero Mkhitaryan: all’occorrenza c’è anche lui come quinto». Detto che per Inzaghi quest’ultima soluzione rappresenterebbe proprio l’extrema ratio (l’armeno e Calhanoglu sono i migliori a dettare i tempi, piuttosto potrebbe essere utilizzato Sensi sotto punta), il problema da risolvere è sulla fascia destra.