L'Inter perde Cuadrado per mesi: si opera dal luminare al tendine d'Achille

Simone Inzaghi perde Juan Cuadrado. L'ex Juventus, arrivato all'Inter in estate a parametro zero, sarà infatti operato dal professor Lasse Lempainen a Turku in Finlandia, per il problema al tendine d'Achille sinistro, e dovrà stare fuori per almeno tre mesi. I nerazzurri, così, sono ora costretti a intervenire nella sessione invernale di calciomercato.