Inter, fatta per Buchanan. Colpo Atalanta: Hien dal Verona

Il 2023 della Serie A si chiude con il successo della Juve sulla Roma firmato Rabiot. Tre punti importantissimi per i bianconeri di Massimiliano Allegri che concludono l'anno a due punti dall' Inter capolista. Proprio i nerazzurri accendono la finestra di calciomercato di gennaio. Dal primo giorno del nuovo anno, infatti, si apre lo spazio per i trasferimenti e proprio la formazione di Simone Inzaghi è pronta ad annunciare il grande colpo.

Si tratta del difensore canadese del Brugge Tajon Buchanan. Per tamponare alla lunga assenza di Juan Cuadrado, operatosi al tallone d'Achille, l'ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio hanno individuato nel classe '99 il profilo ideale. I nerazzurri sarebbe pronti a versare nelle casse del club belga 7 milioni di euro più 3 di bonus, mentre il giocatore è atteso nelle prossime ora a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà all'Inter. Buchanan potrebbe già essere a disposizione per la sfida in programma il giorno dell'Epifania alle 12.30 contro l'Hellas Verona. Sfida alla quale non dovrebbe prendere parte Isak Hien, sempre più vicino all'Atalanta, pronta a investire ben 8,5 milioni di euro per portarlo a Zingonia.