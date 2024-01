Buchanan-Inter, è ufficiale! Il 'dolce' annuncio sui social nerazzurri

Primo rinforzo di mercato per l' Inter . I nerazzurri hanno ufficializzato l'acquisto di Tajon Buchanan , esterno classe 1999. Il calciatore, primo canadese nella storia della Serie A, arriva a titolo definitivo dal Club Brugge . Dopo l'infortunio di Juan Cuadrado , che lo ha costretto all'operazione , il club è così dovuto intervenire nella campagna trasferimenti per sopperire al buco lasciato in rosa, e in particolare sulla corsia destra, dal colombiano ex Juve.

Buchanan, la presentazione Inter

I nerazzurri, per annunciare il nuovo acquisto, hanno pubblicato un video divertente sui propri canali social. In primo piano un piatto di pancakes, che viene servito all'esterno e sui quali proprio Buchanan versa lo sciroppo d'acero (tipico prodotto canadese), salutando poi i suoi nuovi tifosi: "Non vedo l'ora di condividere un po' di tempo insieme". Nato a Brampton, Ontario, da genitori di origini giamaicane l'8 febbraio del 1999, Buchanan muove i suoi primi passi nel Mississauga Falcons, per poi entrare nell'academy del Real Colorado. Nessuna gara ufficiale, e allora si sposta direzione Syracuse Orange, squadra dell'omonima università newyorkese. Bel 2019 viene selezionato dai New England Revolution al draft, iniziando così la sua avventura in MLS. Da lì arrivano prestazioni, gol, debutto con la nazionale canadese fino al trasferimento in Europa: nel gennaio del 2022 il passaggio al Club Brugge. In Belgio vincerà un campionato, poi l'esordio in Champions League e la convocazione con il Canada per il Mondiale in Qatar. Ora la Serie A e l'Inter, un ulteriore step di crescita nel suo percorso.