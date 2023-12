Cuadrado conferma l’operazione: la rivelazione e i messaggi di Lautaro e Arthur

L'Inter perde Juan Cuadrado . Il laterale colombiano è costretto a operarsi dopo che da inizio stagione combatteva con un dolore al tendine d'achille . La decisione viene presa dopo soltanto 7 presenze in Serie A - con due assist a referto - e 2 in Champions League . Cuadrado ha scelto di operarsi dopo i 90' nell'ultima partita del girone di Champions, quella contro la Real Sociedad , che aveva riacutizzato l'infiammazione. L'operazione verrà effettuata a Turku, in Finlandia, e lo stop sarà di circa 3-4 mesi : l'Inter è già pronta a operare sul mercato di gennaio , intanto il colombiano ha scritto un messaggio sui social per comunicare la sua scelta al mondo nerazzurro e non...

Cuadrado, il messaggio social e le reazioni

"Combatto da tempo con un dolore al tendine e ho fatto tutto quello che un atleta può fare per riprendersi", inizia così il post su Instagram di Juan Cuadrado, laterale destro dell'Inter costretto a stare lontano dai campi per almeno 3 mesi. "Mi sono persino allenato e ho giocato con un dolore che a tratti diventava insopportabile, non permettendomi di dare il 100 per 100 - prosegue l'ex Juve, che rivela di aver sopportato negli ultimi mesi un forte dolore che lo ha limitato in campo -. Ho provato tutte le opzioni di trattamento per evitare l'intervento chirurgico ma i medici mi dicono che potrebbe andare peggio se non prendo questa decisione". Poi la conclusione del messaggio, con un ringraziamento alla possibilità data dall'Inter, dopo 8 anni in bianconero, per questo finale di carriera: "Sono sempre stato un calciatore che dà sempre il meglio dentro e fuori dal campo. Mi rattrista molto non averlo potuto fare in questo periodo, trascorso per questo grande club che mi ha dato una grande opportunità. Avanti con fede in Dio".