Via Sanchez, dentro Carboni: l'idea mercato dell'Inter

MONZA - L’anno scorso uno sgarbo da quattro punti, quest’anno un debutto difficile in campionato, ma tra Monza e Inter, il quasi derby di Galliani, la partita di tantissimi ex, non può essere un incrocio senza emozioni. "Dobbiamo fare una gara di grande qualità, perché lo sappiamo bene, loro al primo errore ti castigano", ha ammonito la piazza Palladino. "È una grande prova di maturità, contro una formazione molto forte, anche più forte della passata stagione. Ha il miglior attacco e la miglior difesa, è prima in classifica: quale miglior sfida per testarci. Sappiamo che contro le big abbiamo fatto un girone di andata in cui ci è girato male in qualche occasione, ma voglio una squadra ambiziosa, leggera, sfrontata, voglio ragazzi che vanno in campo con grande personalità. Mi piacerebbe vedere un Monza di slancio, ma ho visto una bellissima settimana e sono convinto che faremo una buonissima prestazione".