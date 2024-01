Maldini-Monza, Galliani abbraccia il figlio di Paolo: c'è la firma

Daniel Maldini ha giocato la sua ultima partita con la maglia dell' Empoli contro il Milan . Un segno del destino che lega il suo cognome ai colori rossoneri e a quelli del suo nuovo club, il Monza . Sì perché, dopo gli anni di grandi successi vissuti assieme a Paolo, Adriano Galliani riabbraccia ancora una volta un altro Maldini, stavolta è il figlio classe 2001. L'ad dei brianzoli ha voluto a tutti i costi il trequartista e ha convinto l' Empoli e i rossoneri a prelevarlo e portarlo in Brianza in prestito.

Maldini-Galliani, Daniel firma a Monza

Daniel Maldini è arrivato a casa Galliani questa mattina per completare tutto l'iter burocratico e mettere la sua firma sul contratto con il Monza. Il classe 2001 è arrivato in Brianza con la formula del prestito secco fino al termine della stagione per cercare la possibilità di fare più minutaggio. Ad Empoli, infatti, non ha trovato molto spazio con Zanetti e Andreazzoli: per lui soltanto sette partite per un totale di 262', gli ultimi proprio al Castellani contro il Milan nella ripresa.