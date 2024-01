L’Inter si gioca la stagione però Lautaro batte cassa: le novità sul rinnovo

All’Inter lo sono altrettanto e non si fa peccato a pensare che Beppe Marotta, quando aveva parlato di firme sul rinnovo entro fine anno, lo aveva fatto per mettere un po’ di pressione alla controparte (all’epoca dei fatti, nulla era stato messo nero su bianco). Fuga in avanti giustificata pure dal fatto che Lautaro tenga davvero all’Inter. Anche per questo motivo suona un po’ sgradevole il tentativo di monetizzare al massimo la congiuntura astrale per lui favorevolissima. Ventuno gol in ventisette partite stagionali pesano, come pesa la rete al Napoli con cui l’argentino ha deciso per la terza volta consecutiva una finale vinta dall’Inter (aveva segnato pure nel derby di Supercoppa e alla Fiorentina nell’ultimo atto di Coppa Italia).

Lautaro e il precedente di Milito

Quanto accaduto - con le dovute proporzioni - ha ricordato lo sfogo di Diego Milito a Madrid dopo la doppietta al Bayern nella finale di Champions. Il Principe, nella prima intervista fatta quando era ancora in campo pronunciò quel «Non so se resto all’Inter» che fece infuriare Moratti. Lì, quanto meno, c’era un pregresso - Marco Branca non ricevette nemmeno Fernando Hidalgo in sede per parlare di rinnovo nelle settimane che hanno portato al Triplete -. In questo caso, la bonaccia è stata appena increspata dal pessimo tempismo mostrato dal procuratore di Lautaro: nei prossimi dieci giorni l’Inter, tra Firenze (dove mancheranno Barella e Calhanoglu e Dumfries e Bastoni saranno a mezzo servizio) e scontro diretto con la Juve, si gioca una buona fetta di scudetto e non era certo il caso di agitare le acque proprio ora. Marotta e Ausilio sono uomini di mondo e sanno che per il “vil denaro” si fa questo e altro.