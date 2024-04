Tic tac Inter: il caos Zhang-Oaktree fa paura, Lautaro e Barella non firmano

Oaktree-Suning: la situazione

Problema, per Marotta, nonostante l’ottimismo di facciata sbandierato pure prima della gara con l’Empoli ("Zhang ha voglia di andare avanti, con lui sono arrivati tanti trofei e ci sono tutte le possibilità per proseguire in questa direzione") è che l’operazione legata al riscadenziamento del prestito si è messa in salita. A dare le carte è ora Oaktree e Suning può ottenere la proroga soltanto se sarà in grado di portare in dote un investitore; in caso contrario - scenario sempre più probabile - toccherà al fondo americano prendere in mano il club in attesa di passare la mano a un acquirente che si sceglierebbe in prima persona.