Inter, Marotta nell'ombra torna rapace: il colpo a zero è dal Real Madrid!

Marotta è pronto a cucinare la specialità della casa: il parametro zero . Dalla Juve all'Inter di colpi di questo tipo ne ha messi a segno molti e il prossimo potrebbe arrivare dal Real Madrid . Di chi stiamo parlando? Di Nacho . Stando alle indescrizioni di mercato dalla Spagna, il difensore ha comunicato alla società la volontà di andare via. Un addio dopo una vita nei Blancos (dal 2001 considerando le giovanili). Il suo contratto scadrà a giugno del 2024 e poi sarà libero di scegliere il proprio futuro.

Inter su Nacho: prossimo parametro zero?

Una cosa è certa, difficilmente Nacho sceglierà di giocare per un'altra squadra del campionato spagnolo. Una forma di rispetto nei confronti del Real Madrid. Negli anni ha vissuto spesso all'ombra di altri big come Sergio Ramos, Varane, Rudiger, Alaba, ma ha dato sempre il proprio contributo, senza tirarsi indietro e indossando anche la fascia da capitano. E adesso i Blancos sono pornti ad accontentare la sua scelta di cambiare aria. Nella semifinale di Champions League contro il Manchester City ha annullato Haaland e ha realizzato anche uno dei tiri di rigore finali, mostrando sicurezza e personalità. Quella che Marotta vorrebbe aggiungere nello spogliatoio dell'Inter. Dopo Thuram, Mkhitaryan, Calhanoglu e Taremi e Zielinski che si aggiungeranno a fine stagione, sarà lo spagnolo il prossimo della lunga lista dei parametro zero del dirigente nerazzurro?

Marotta: "Derby? Per noi avvenimento storico"

Intanto Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match contro il Milan: "Iniziamo a respirare un clima di derby. Per noi rappresenta qualcosa di estremamente straordinario. Ci stiamo preparando concentrandoci su quello che potrebbe essere un avvenimento storico", ha detto l'amministratore delegato dell'Inter, intervenuto a margine dell'evento per la collaborazione tra il club e Unopiù, che ha realizzato la celebre seduta da regista colorata di nerazzurro in una speciale Limited Edition svelata in occasione della Milano Design Week.