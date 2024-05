Inter, se Bento si complica il piano B è Martinez

Corsia preferenziale per Bento, Maicon "ufficializza"

Il preferito, per distacco, è Bento, come ammesso pure da Baccin a Sky Sport: «Noi siamo assolutamente contenti dei portieri che abbiamo avuto quest’anno. È chiaro che pensando al futuro Bento è uno dei nomi che stiamo valutando e che stiamo osservando da vicino. Si sta valorizzando tantissimo, sta facendo un ottimo percorso, ma è un po’ prematuro parlare in maniera approfondita di lui. Sicuramente è uno dei 2-3 portieri giovani di prospettiva che seguiamo con attenzione». Decisamente meno diplomatico è stato Maicon che, parlando a un canale youtube nerazzurro, ha dato per fatto l’accordo:«Ho parlato con alcune persone dietro le quinte e penso proprio che andrà all’Inter. Credo che Bento abbia tutte le carte in regola per andare a Milano e penso anche che stia già firmando un contratto con loro». Non è dato a sapersi se l’ex tripletista abbia ragione, certo è che l’Inter ha da tempo il sì del giocatore che ha pure manifestato al club la volontà di giocare in Europa. L’Athletico Paranaense valuta il cartellino 20 milioni e punta a un’asta, cosa che però non può permettersi Ausilio. In tal senso Baccin ha detto un’altra cosa assolutamente condivisibile: «È sempre più complicato andare in Brasile a prendere giocatori a prezzi competitivi Le squadre inglesi e tedesche si muovono molto in anticipo e riescono a mettere budget che per noi sono impensabili». E il fatto che Bento abbia fatto il suo esordio in Nazionale non aiuta. Per questo l’Inter - a prescindere dall’opzione Di Gregorio - ha già accelerato per farsi trovare in pole sull’eventuale alternativa, ovvero Josep Martínez che ha fatto benissimo al Genoa, conosce già il nostro calcio, è ancora giovane (il 27 maggio compirà 26 anni) e, soprattutto, va in scadenza nel 2025: il che, in assenza di rinnovo, obbliga i rossoblù a venderlo in questa sessione di mercato.