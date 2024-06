Taremi, Zielinski e Martinez a ‘scuola’ da Inzaghi

Mehdi Taremi già presente il 13 luglio, giorno fissato per il raduno dell’Inter campione d’Italia. Piotr Zielinski, con la sua Polonia eliminato ufficialmente martedì dall’Europeo, atteso alla Pinetina intorno al 16-17 luglio, ovvero dopo aver goduto dei venti giorni di vacanza che Simone Inzaghi ha deciso di concedere a tutti i giocatori impegnati nei vari tornei internazionali di questa estate 2024. Infine, se tutto andrà a dama dopo gli ultimi accordi trovati ieri che andranno definiti nei prossimi giorni, il 13 luglio al primo giorno di preparazione estiva dell’Inter ci sarà anche Josep Martinez, il portiere spagnolo del Genoa che Marotta, Ausilio e Baccin hanno individuato come alternativa a Sommer per la prossima annata.

Acquisti fatti, adesso testa alle cessioni

Di fatto, quindi, Inzaghi dall’inizio della stagione ’24-25 avrà subito a disposizione nel giro di tre-quattro giorni tutti e tre i principali obiettivi di mercato che l’Inter si era prefissata di prendente durante la stagione scorsa. Ovvero il portiere di riserva, il sesto centrocampista, più “competitivo”, da inserire al posto dei partenti Sensi e Klaassen, e il terzo attaccante - che prenderà il posto in rosa lasciato da Sanchez - da mettere alle spalle di Lautaro e Thuram, in attesa di capire come evolverà la situazione di Arnautovic (e Correa) la cui uscita potrebbe aprire lo spazio per un ulteriore attaccante, con il genoano Gudmundsson obiettivo neanche così tanto celato. Stesso discorso per Dumfries: se a fine Europeo non verrà trovato l'accordo per il rinnovo di contratto, l'Inter cercherà di piazzare l'esterno olandese con il bolognese Ndoye candidato alla sua sostituzione (a proposito di esterni, Franco Carboni, 21enne terzino sinistro fratello maggiore di Valentin, andrà in prestito con diritto di riscatto per 18 mesi al River Plate). Ma intanto, chi è già stato preso, potrà fin da subito andare a lezione da Inzaghi.

Portiere preso

Attesa da giorni, ieri è infatti arrivata l’accelerazione probabilmente definitiva per il trasferimento a Milano di Martinez, terzo acquisto nerazzurro. Inter e Genoa, che già la scorsa settimana avevano trovato un principio d’intesa per 15 milioni con l’inserimento nella trattativa di Oristanio, hanno rivisto l’accordo dopo la scelta del giovane fantasista di voler aspettare e capire quale soluzione sia la migliore per il suo futuro (Venezia, Verona o lo stesso Genoa in un secondo momento). Non è cambiata, se non leggermente, la valutazione del portiere spagnolo, fra i protagonisti del campionato ’23-24 e in scadenza di contratto col Genoa nel 2025: i due club hanno trovato la quadra per 15.5 milioni totali, 13.5 di base e 2 di bonus. Il 26enne spagnolo aveva invece già trovato l’accordo con il club nerazzurro per un contratto di cinque anni con un ingaggio da 1.5 milioni a salire.

Martinez subito in ritiro

Come detto, anche Martinez, avendo finito la stagione col Genoa il 24 maggio, se le visite mediche (prossima settimana?) non riserveranno sorprese, sarà fin da subito ad Appiano alla ripresa dei lavori fissata il 13 luglio. I nuovi - il portiere, Zielinski e Taremi - avranno quindi tutto il tempo per capire le richieste tattiche di Inzaghi, capire il suo 3-5-2 (centrocampista e attaccante vengono da anni principalmente di 4-2-3-1) e calarsi così nella loro nuova squadra.