Taremi: “Prima dell’Inter altre offerte dall’Italia”. Sul numero di maglia...

Anche se ancora manca l'ufficialità, Taremi parla già da giocatore nerazzurro: " Ho avuto un breve colloquio con Simone Inzaghi e aveva una buona opinione di me, è emozionante " - ha dichiarato in un'intervista rilasciata a TheAfc.com. L'attaccante arriverà a parametro zero dal Porto e insieme a Zielinski sarà il primo rinforzo per Simone Inzaghi. Viste le numerose partite che ci saranno la prossima stagione tra nuova Champions League, campionato, Coppa Italia e Mondiale per Club, avere più risorse sarà sicuramente un vantaggio . Poi ha proseguito: "Dai 7-8 anni ho visto tantissime partite della Serie A , della Liga e della Premier . Quando guardi questi match, diventi tifoso dei grandi club, e l'Inter è tra questi . Ricordo tante cose dei nerazzurri in Champions League e in campionato. La storia del club mi ha convinto ad andare lì, questo mi rende felice . Il mio obiettivo è aiutare la squadra come posso. Cercherò di fare il mio lavoro, segnando e facendo assist. Vediamo cosa succederà ".

Taremi aspetta l'Inter: le prime dichiarazioni

"Ho avuto un solo incontro con i dirigenti del Porto per il prolungamento del contratto. Ho fatto la mia richiesta e loro hanno detto no, e quella è stata la fine del nostro rapporto. Considero il Portogallo la mia seconda casa. I sentimenti dei tifosi hanno avuto un grande impatto sulla mia vita personale e resterò per sempre uno di loro. Sergio Conceicao? Lui è un ottimo allenatore in termini di tecnica, tattica e analisi, ed è molto severo in allenamento" - ha dichiarato in un'intervista rilasciata a TheAfc.com, riportata sui social dal giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh. Poi ha proseguito: "Non ho mai preso in considerazione offerte dall'Arabia Saudita. Cerco sempre opportunità di crescita e di unirmi a squadre più forti. Diversi club in Europa hanno espresso interesse, ma nessuno di loro ha inviato un'offerta ufficiale. Se i discorsi iniziali con alcuni di loro fossero andati bene, magari le cose sarebbero andate diversamente. Prima di accettare l'Inter ho ricevuto offerte da 3-4 club in Inghilterra, 2-3 club in Italia e uno dei migliori club in Spagna". Sulla sua prossima avventura: "Nell'Inter chi gioca deve essere di altissimo livello. In questa squadra devi puntare a essere un top player. Certe offerte non richiedono grandi riflessioni e le accetti subito. Ho avuto un breve colloquio con Simone Inzaghi e aveva una buona opinione di me, è emozionante". Poi ha concluso lasciando qualche info: "Numero di maglia? Se il 99 è libero potrei prenderlo. Il miglior giocatore della storia è Ronaldo Nazario, è il mio modello. Sarò in Italia tra due settimane. Contratto? È un 2+1".