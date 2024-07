Inter, niente Tessmann

MILANO. Il primo colpo americano di Oaktree non si fa. L’Inter ha infatti mollato Tanner Tessmann e ha comunicato già la decisione al Venezia. Troppo esose le richieste dell’entourage del giocatore (a livello di ingaggio e commissioni) e troppi i bastoni messi sulle possibili destinazioni dove il centrocampista sarebbe stato mandato in prestito. La vicenda, per certi versi, ha ricordato quella di Samardzic. E l’Inter, dove Ausilio e Baccin non amano farsi prendere per la giacchetta, ha chiuso le porte al giocatore, il che comunque non intacca gli ottimi rapporti con il Venezia, dove è già andato Gaetano Oristanio e sta per accasarsi Filip Stankovic.