Juve, retroscena Vlahovic: cosa c'è dietro al grande colpo

Tre anni fa, Andrea Agnelli diceva agli azionisti: «Il prossimo Cristiano Ronaldo lo dobbiamo trovare di vent’anni». Non si può ancora sapere se Dusan Vlahovic arriverà al livello stratosferico di CR7, ma è senza dubbio uno dei cinque più forti centravanti sotto i 23 anni di tutto il mondo. La profezia del presidente si sta per avverare e non per caso. La Juventus compie un sacrificio enorme sotto il profilo economico, forse anche più grande di quello per Cristiano Ronaldo nel 2017, considerate le differenze del contesto economico, ma lo compie per un giocatore che può garantire 10 anni di servizio o, fra due o tre stagioni, la possibilità di guadagnare ancora più soldi di quanti ne vengono spesi ora. Se si vuole sconfinare un po’ è quello che Draghi definirebbe «debito buono», che serve per lo sviluppo della squadra e che può produrre risorse economiche per ripagarsi.