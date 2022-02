Juve, Pogba sogna il ritorno ma quanto costa

Paul Pogba tornerebbe alla Juventus di corsa. E i suoi scatti sanno essere perentori. Il problema, in questo momento, sta nel fatto che la Juventus non è così convinta di poterserlo permettere. Perché è vero che il centrocampista francese, dal 30 giugno, sarà un giocatore a costo zero, ma in questo momento guadagna 14 milioni di euro netti a stagione, che per lo United sono circa 28 lordi e per la Juventus potrebbero essere meno grazie al decreto crescita. Ma anche 21 lordi sarebbero una cifra fuori dai limiti che il club bianconero si è autoimposta (intorno ai 15) per i nuovi giocatori. E anche in caso di eccezione sull’ingaggio, salterebbe agli occhi, come punto a sfavore, l’età del centrocampista francese: 29 anni, ovvero ancora nel pieno della carriera, ma certamente non un giocatore di prospettiva. E tendenzialmente la tipologia dei giocatori che deve cercare Federico Cherubini è quella dei talenti sotto i 24/25 anni, in modo da poter godere a lungo delle loro prestazioni o, in alternativa, avere la possibilità di monetizzare un’eventuale cessione. Se Pogba firmasse un contratto per la Juventus nella prossima estate, difficilmente sarebbe “rivendibile”. date le circostanze e l’anagrafica.