Juve, Cambiaso sfreccia a sinistra

TORINO - Italiano è anche l’obiettivo della Juventus per la fascia sinistra: Andrea Cambiaso , 21 anni, del Genoa. Il laterale rossoblù è stato oggetto di sondaggi già a gennaio. Il Genoa non ha aperto alla cessione, ma a giugno la situazione si prospetta diversa visto che Cambiaso ha il contratto in scadenza nel 2023. I bianconeri, nell’ottica di un restyling della fascia, hanno intenzione di cedere Alex Sandro per poi puntare sui vari Mattia De Sciglio (in odore di rinnovo), Luca Pellegrini e appunto Cambiaso. Dal Genoa è atteso a Torino anche Nicolò Rovella , che però è già di proprietà dei bianconeri.

Se l’acquisto di un altro difensore dopo Federico Gatti (Frosinone) dipende dal futuro di Matthijs De Ligt, il quale resterebbe volentieri un’altra stagione in bianconero (in caso di addio, occhio a Bremer e Botman, sul quale è forte il Milan), in attacco la precedenza verrà data ad Alvaro Morata. La Juventus non ha intenzione di riscattare Alvarito alle cifre attuali (35 milioni), ma nelle prossime settimane punterà ad ottenere uno sconto dall’Atletico Madrid. Ancora in bilico, in attesa del rinnovo, è Paulo Dybala. Tra le idee per il reparto avanzato resiste Giacomo Raspadori del Sassuolo.