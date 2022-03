Dybala-Juve, Cherubini sul rinnovo: "Ci sarà presto un incontro"

MILANO - "Il rinnovo Dybala? È stato un tema più volte affrontato dal nostro amministratore delegato, nei prossimi giorni ci sarà un incontro come anche con gli altri giocatori in scadenza": lo dice Federico Cherubini, direttore sportico della Juventus, premiato come Dirigente Professionista Emergente, in occasione della presentazione del 15° torneo Amici dei Bambini della U.S. Aldini Bariviera in collaborazione con Ai.Bi. "Senza Zakaria e Vlahovic probabilmente non sarei stato qui. A parte lo scherzo - racconta con un sorriso - è stato fatto un grande sforzo societario per prenderli. Scudetto? Il mister dice di non crederci, ma la Juventus deve sempre farlo".