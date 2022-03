Juve, blitz in Sudamerica: occhi puntati sul Superclasico

TORINO - Prima l’Argentina, poi il Brasile. S’accende la missione della Juventus, in questi giorni in Sud America per verificare dal vivo alcuni talenti. Un collaboratore del ds bianconero Federico Cherubini è dall’altra parte del mondo e stasera (ore 23 in esclusiva per l’Italia su Sportitalia-SI SoloCalcio), stando a quanto filtra dagli ambienti argentini, sarà tra gli uomini mercato arrivati da tutta Europa al Monumental per il Superclasico River Plate-Boca Juniors.