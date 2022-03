Juve, il fratello di Dybala sui social: "Incredibile"

TORINO - Dybala non rinnoverà con la Juventus, il summit ha portato alla fumata nera e al rifiuto dell'entourage del giocatore del prolungamento del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. La notizia ha scatenato inevitabilmente le reazioni social dei tifosi e quella del fratello della Joya, Gustavo, che in una storia su Instagram ha scritto solo una parola: "Incredibile". Il riferimento, evidentemente, va proprio al mancato accordo tra il club e l'argentino, che dopo sette anni di Juve è pronto a salutare a parametro zero.