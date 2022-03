Il popolo Juve grida: "Dybala, all'Inter mai!"

L’incubo vero non è il divorzio, ma il secondo matrimonio. Il popolo juventino può digerire l’addio a Paulo Dybala, ma non può sopportare l’idea di vederlo con la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Sarebbe un colpo troppo duro. Parla chiaro anche il sondaggio di Tuttosport. com che nel pomeriggio di ieri ha raccolto diecimila voti, il 69,5% dei quali recita: «No, tutte ma non l’Inter». Un plebiscito.

Su questa posizione, dunque, i tifosi della Juventus rimangono compatti: Dybala è libero di scegliere il suo futuro, ma una forma di rispetto nei confronti di chi lo ha amato moltissimo in questi sette anni dovrebbe suggerirgli di stare lontano dalla Pinetina.

Eppure è stata la Juventus a escludere il numero dieci dai suoi progetti tecnici, non lui a fuggire, rifiutando il rinnovo. Una circostanza morale che potrebbe lasciare maggiore libertà di scelta al fuoriclasse di Laguna Larga. Ma, per un tifoso della Juventus, l’Inter resta l’Inter, l’acerrima nemica, l’unica squadra che lo farebbe sentire tradito. Eppure l’Inter, in questo momento, è un’ipotesi da tenere in seria considerazione. Non tanto perché si registrino dei movimenti di Marotta, che anzi è molto tiepido sulla pista, ma perché l’interesse nerazzurro è noto, la stima dell’amministratore delegato anche ed è un fatto che Dybala lascerebbe malvolentieri la Serie A. Certo, non è un’operazione facile per molti fattori (per lo più economici), ma non si può non considerarla ancora la più probabile. Nonostante l’Atletico Madrid stia riflettendo molto attentamente sull’opportunità che si è venuta a creare. (...)

E se l’Atletico era stato già inserito nella lista delle possibili destinazioni da qualche tempo, ieri la pista si è scaldata parecchio dopo le parole di Cerezo. D’altra parte lo stesso Jorge Antun, agente di Dybala, nei giorni scorsi ha avviato le pratiche burocratiche per avere i documenti in regola per chiduere un’operazione con i club della Liga, il che non può non essere un altro indizio, visto che Dybala è l’unico assistito dal procuratore argentino (un vecchio amico del padre di Paulo, che o segue da quattro anni).