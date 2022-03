Juve, il destino di Morata per ora si gioca a "Ok il prezzo è giusto"

La staffetta d’ attacco , alla Juventus , potrebbe implicare il passaggio del testimone (che poi è una classica patata bollente) da Paulo Dybala all’amico Alvaro Morata . Il primo è stato scientemente sia pure sorprendentemente scaricato dalla Juventus, che aveva facoltà di continuare o meno a puntare su di lui considerando che il contratto del giocatore scadrà a giugno. Nel caso di Morata , invece, il tormentone potrebbe continuare a lungo e catalizzare in ugual maniera l’ attenzione , contemplando però non soltanto due attori bensì tre. Vale a dire Juventus, giocatore e l’Atletico Madrid proprietario del cartellino di Morata. Saranno i madrileni a stabilire un prezzo alle voglie juventine. Essì perché i bianconeri, ormai, puntano parecchio sulle qualità di Morata. Tanto è stato stuzzicato e pungolato l’argentino, ultimamente (Arrivabene, Nedved: il peso della maglia, il numero 10, l’attaccamento...) quanto è stato incensato lo spagnolo (Arrivabene, Nedved: fa un grande lavoro, è l’uomo in più del tridente). Ricordiamo che Morata è in prestito oneroso, per il secondo anno di fila, a 10 milioni a stagione. A questo punto la Juventus potrebbe esercitare l’ opzione di riscatto fissata a 35 milioni. Anche se preferisce giocare al ribasso: 15 - 20 sono i milioni che i bianconeri sono disposti a mettere sul piatto. [...]

Morata e il futuro alla Juve

[...] Ciononostante, così com’è vero che non ci sono molte probabilità di rivederlo con la camiseta rojiblanca, è altrettanto sicuro che l’Atlético non accetterà un’offerta al ribasso da parte della Juve. Come dicevamo, infatti, i dirigenti colchoneros sono convinti che, anche nel caso in cui il club bianconero dovesse fare un passo indietro, qualcun altro metterà sul piatto almeno 25-30 milioni. Ma c’è anche un altro scenario possibile: l’altra possibilità presa in considerazione all’ombra del Metropolitano è quella di rinnovare di un anno il contratto del calciatore, in scadenza nel 2023, e lasciarlo poi in prestito per altri dodici mesi per rimandare ogni discorso sulla sua cessione alla fine della prossima stagione. Decisiva, comunque, potrebbe essere la volontà di Morata di continuare la sua avventura alla Juventus.

