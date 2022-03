Juve, Allegri: "Morata? È tra i migliori in Europa"

GENOVA - " Morata ? Ha un livello tecnico tra i primi d’Europa. Se gioca spalle alla porta fa più fatica, se gioca negli spazi diventa più bravo e mette in campo le sue caratteristiche". Sono le parole di Massimiliano Allegri dopo la vittoria per 3-1 contro la Sampdoria con doppietta proprio dell'attaccante spagnolo, partito titolare. Sulla partita ha aggiunto: "Sul piano tecnico è stata una buona partita. Dobbiamo migliorare nel momento in cui controlliamo la partita. Serve più conoscenza tra i giocatori. Vlahovic è entrato bene ma deve capire i momenti per fare male all’avversario. Vincere qui non è facile, era importante per consolidare il quarto posto e prepararci al meglio per la sfida di mercoledì".

Poi su Kean: "Ha fatto una buona partita ma deve migliorare. Quando gioca è sempre efficace, è importante per questa squadra. Deve migliorare però nella gestione, anche tecnicamente. A volta ha stoppato la palla e gli è andata via tre metri". Poi ancora sulla coppia Morata-Vlahovic, con il serbo partito dalla panchina: "Per noi è importante mercoledì e poi la Salernitana. Giocano entrambi? Vediamo. Pensiamo a recuperare anche Dybala perché c’è bisogno di energie fresche. Attacchi da destra? Funzionano bene perché Danilo sa smarcarsi e quando uno nel calcio lo fa è a metà dell’opera. È un giocatore carismatico, dà serenità alla squadra. Per quanto riguarda la fase offensiva, è una questione di conoscenza tra i giocatori". Allegri ha parlato anche di Rabiot: "Sta facendo comunque una buona annata. Sembra possa fare 10 gol, ma non ce l’ha nelle caratteristiche. È un po' pigro. Deve essere più libero di andare e di fare anche qualche gol". Infine sul rinnovo di Dybala ha solo aggiunto: "Non lo so, Paulo ha un discorso aperto con la società ma per noi è l’importante averlo con la squadra soprattutto per mercoledì dove abbiamo l'obiettivo di passare".