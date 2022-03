Juve, Rudiger in attesa. Occhi su Akanji

TORINO- Non c’è soltanto il centrocampo nei pensieri della Juventus in vista del mercato estivo. Se il tuttocampista Nicolò Zaniolo interessa a prescindere da tutto, il ds bianconero Federico Cherubini continuerà a rinfrescare il reparto difensivo dal momento che Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci non sono infiniti e prima o poi ci sarà una Juventus anche senza i due senatori. Proprio per questo alla Continassa, dopo essersi assicurati Federico Gatti (rimasto in prestito al Frosinone), si sono iscritti alla corsa per Antonio Rudiger, in odore di svincolo dal Chelsea. Il tedesco ex Roma ha il contratto in scadenza a giugno e, in assenza di prolungamento, sarà un parametro zero di lusso. La Juventus si è mossa con decisione per Rudiger, ma ovviamente non è stata l’unica: sul difensore di Thomas Tuchel sono attivi anche Real Madrid e Bayern Monaco. Rudiger a zero è una occasione molto più che affascinante. La Juventus c’è, ma vista la ricca concorrenza non si sente ancora al sicuro da cattive sorprese seppur al giocatore non dispiacerebbe una nuova avventura in Serie A.