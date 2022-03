Dybala, l'Atletico Madrid ci crede: ecco perché

TORINO - A sei giorni da Juventus-Inter , a 144 ore e spiccioli dal derby d’Italia che la prossima stagione potrebbe vederlo in campo a maglie invertite, Paulo Dybala guarda la sua Oriana negli occhi per capire qualcosa in più del futuro. Fortunato il ragazzo, fortunata lei che in questi giorni lo sta confortando dopo l’annunciato (dal club) addio alla Juve , ma si sentono fortunati tutti coloro i quali diventeranno i nuovi tifosi della Joya , augurandosi che non si faccia più male. Vale per l’Italia e vale per l’estero, direzione (soprattutto) Spagna dove, al di là delle indiscrezioni agrodolci sul Barcellona , c’è un Atletico Madrid che nello sporgersi dalla finestra del mercato comincia a prendere coscienza della golosa opportunità di acquisire uno dei giocatori più bravi in circolazione a cifre risicate. Cioè a zero, almeno per quanto riguarda il costo del cartellino del calciatore. Saranno giorni e mesi caldi quelli a venire. E l’ingresso della primavera non c’entra.

Juve, Dybala e Allegri

Ad ora non sembra una questione riassumibile a un duello riservato esclusivamente a Inter e Atletico, ma non stupirebbe se alla lunga fossero quei due lì a contendersi il gioiello. Di sicuro, in questo momento sono tra i club più interessati all’argomento Dybala, con il Barça alla finestra, Arsenal e Tottenham sullo sfondo quali esponenti di una Premier League che in partenza non intriga Paulo - a dimostrazione del fatto che per lui conteranno sì i soldi, ma anche il progetto di fare della Joya il riferimento principe della squadra in cui andrà a giocare - mentre il Paris Saint-Germain è un’ombra che non decollerà se Leo Messi stabilirà di riprovarci l’anno prossimo a Parigi dopo le delusioni della stagione in corso. Dybala, intanto, freme nell’attesa di capire di più. Ha già rivisto Massimiliano Allegri alla Continassa segnando pure un gol nella partitella che ha anticipato il rompete le righe per il fine settimana bianconero, rivedrà il suo allenatore a partire da domani quando la Juventus dei “non convocati in Nazionale” tornerà al lavoro in vista del derby d’Italia. Un’occasione in cui, se gli verrà data la possibilità, Paulo vorrà apporre il proprio marchio, magari in stile Juve-Inter dell’8 marzo 2020.

Dybala, Simeone e De Paul

(...) Nello spazio riservato ai dubbi e alle domande s’insinuano i piani dell’Atletico Madrid, probabilmente il club straniero più caldo sul tema Dybala. La Liga e il calcio spagnolo rientrano tra gli interessi del 28enne di Laguna Larga, il sì del tecnico Diego Simeone è garantito, le telefonate tra la Joya e l’amico nonché connazionale Rodrigo De Paul non si contano.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport