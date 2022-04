Pogba spera, la Juve fa i conti tra ingaggio impossibile e il jolly Allegri

Altroché, se la guarderà, Juventus-Inter . La guarderà e farà il tifo. Il tifo per l’amico fraterno Paulo Dybala , ad esempio: che sta vivendo uno dei momenti più difficili e decisivi della sua carriera, e pertanto potrebbe trarre enorme giovamento (morale e non solo) da una gran prestazione nel derby d’Italia. O per il “panita” Juan Cuadrado , compagno di scherzi e battute sempre in quella stagione 2015-16. Per i senatori Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini , che fin dal 2012 hanno dispensato consigli e “lezioni di carisma” che sono tornate utili anche quando s’è trattato di arringare i colleghi di Nazionale prima della finale Mondiale vinta nel 2018.

E ovviamente farà il tifo per Massimiliano Allegri, allenatore stimato, avversario di partitelle a basket e sfide tiri-in-porta, confidente e appoggio anche per questioni non strettamente, quantomeno non solo, calcistiche. Insomma, Paul Pogba - aggià, e di lui che stavamo parlando - farà il tifo per i suoi ex compagni. E chissà, magari anche per i potenziali nuovi, compagni. Dal momento che l’opzione di un ritorno del Polpo alla Juventus è oggetto di ampie riflessioni, poi diventate sondaggi veri e propri. Al punto che già circolano, negli ambienti bianconeri, voci e indiscrezioni stando alle quali la mission Pogba non sarebbe poi così impossible come sembrerebbe se ci si limitasse soltanto a far due conti e a sbirciare i bilanci.

