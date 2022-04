Juve in ansia: Locatelli al J Medical per gli esami al ginocchio

TORINO - La disperazione di Locatelli nel primo tempo al momento del cambio con Zakaria non lascia ben sperare, ma saranno gli esami del caso a rivelare la gravità dell'infortunio. Allegri alla fine di Juve-Inter ha detto che "ne avrà per una ventina di giorni, ha uno stiramento al collaterale", da vedere se la previsione del tecnico sarà confermata. Il centrocampista al J Medical si è sottoposto agli esami strumentali al ginocchio, offeso da un colpo subito durante la partita dopo aver ricevuto anche un taglio vicino all'occhio per il calcio al volto di Lautaro. Si è presentato zoppicando vistosamente ed è rimasto meno di un'ora. Nelle prossime ore è atteso il responso definitivo sulle sue condizioni.