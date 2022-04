Juve-Inter, la moviola: Irrati grazia Lautaro, Bastoni-Zakaria era da rigore

Al 43’ il rigore per l’Inter: Morata in area calpesta il piede di Dumfries e Irrati, richiamato dal var, non può che fischiare. L’unico dubbio per un contatto, subito prima del pestone, tra la gamba di Morata e quella di Dumfries che allarga la propria: non pare tale, però, da giustificare un fallo dell’olandese. Szczesny para, l’Inter segna in mischia ma Irrati fischia fallo. Il var però fa ripetere perché De Ligt era entrato in area prima della battuta: da regolamento, ineccepibile. Al 10’ st check del var sulla posizione, in area o no, di un fallo di Bastoni su Zakaria: confermata la punizione fischiata dall’arbitro, ma dalle immagini il contatto è sulla linea, dunque da rigore. Protesta la Juventus al 25’, per un contatto Darmian-Morata su cross da destra: dubbio per una leggera spinta del nerazzurro, Irrati lascia giocare, non c’è un chiaro errore e il var non interviene. Al 48’ protesta Vlahovic per un contatto in area con D’Ambrosio, ma non c’è fallo. Protesta subito dopo De Ligt, ma Darmian lo sfiora appena con la mano sulla faccia: di nuovo non c’è fallo.