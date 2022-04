Juve, Rudiger prima scelta. Ma non è l'unico nome per la difesa

TORINO - L’affresco dipinto sul muro difensivo della Juventus ha bisogno di qualche ritocco. Ma non sarà necessaria una mano di bianco per cancellare e ricominciare da capo a dipingere. Questa, almeno, l’idea con cui ci si avvicina al mercato estivo dalle parti della Continassa. I conti, d’altronde, sono presto fatti. La società bianconera non ha alcuna intenzione di privarsi di De Ligt e lo stesso olandese non ha manifestato la volontà di cambiare aria: a meno di clamorose offerte che indurrebbero entrambe le parti a rivedere i piani - scenario non impossibile, ma al momento improbabile -, l’ex Ajax sarà il perno della prossima retroguardia di Allegri. E al suo fianco ci sarà Bonucci, ma con ogni probabilità anche Rugani: il centrale toscano si è dimostrato affidabile in stagione, pur con il pesante neo del rigore concesso al Villarreal in Champions, e al contempo ha una situazione contrattuale che lo rende difficilmente appetibile. Resta l’incognita Chiellini [...] Se a questo scenario si aggiunge la giocata d’anticipo da parte di Cherubini su Gatti, bloccato già a gennaio, ecco che numericamente risulta evidente come non ci sia un reparto da rifondare. Da ritoccare tutt’al più, appunto. [...]