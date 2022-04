Renan Lodi, la Juve scocca la freccia a sinistra

TORINO - Pensi alle corsie della Juventus che verrà e la riflessione/previsione viene spontanea: così come sono non possono rendere al massimo, a gioco lungo, se vuoi provare a tornare lassù, in Italia e in Europa. E se a destra si può stare un po’ più tranquilli, grazie a Danilo e all’eclettismo di Mattia De Sciglio oltre a Juan Cuadrado con nuovo contratto, sulla sinistra - a parte l’ex milanista utilizzabile anche lì e pure lui con un contratto rinnovato in saccoccia - si avverte il bisogno di cambiare. O perlomeno cercare di farlo, sempre che le condizioni lo permettano. Per quanto riguarda la fascia mancina, la variabile è praticamente unica ed equivale a un dubbio sotto forma di domanda: che cosa farà Alex Sandro?