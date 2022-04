Juve, un blitz per Tielemans: nuova idea in mediana

TORINO - S’aggiunge Youri Tielemans alla lista dei centrocampisti nel mirino della Juventus. In realtà il 24enne del Leicester è una giovane-vecchia idea che torna di moda. Merito della crescita del belga, monitorato dai bianconeri già ai tempi dell’Anderlecht e del Monaco, e anche dell’attuale situazione contrattuale con il club inglese. L’accordo di Tielemans con il Leicester scade nel 2023. Il divorzio estivo, in assenza di rinnovo, è molto più che probabile. Anche perché la società dello storico trionfo in Premier firmato da Claudio Ranieri nel 2016 difficilmente parteciperà alle Coppe europee nel 2022-23. Attualmente le Foxes sono none in Premier League e ancora in corsa in Conference League. Giovedì scorso, nei quarti d’andata della nuova competizione continentale, hanno pareggiato contro il Psv. Una partita che, stando agli spifferi che giungono dai salotti della Premier, Tielemans ha disputato con gli occhi della Juventus puntati addosso. Fonti inglesi raccontano di un emissario bianconero a Leicester. Un blitz per seguire da vicino il duttile centrocampista belga e per riattivare i contatti con l’entourage.