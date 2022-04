Juve, Chiellini sul futuro: "Devo valutare tante cose, vedremo a breve"

TORINO - A quasi 38 anni Giorgio Chiellini guarda al futuro con prudenza, senza però escludere di continuare la sua carriera da sogno: "Mi godo la giornata, a breve vediamo. Sono contento, sereno, devo capire e valutare tante cose. Nel frattempo penso alle partite, mi godo quelle", le parole del capitano della Juventus, in occasione della presentazione a Viareggio della Reset Group, l'agenzia di Davide Lippi: "Conosco Davide dal 2001 - racconta Chiellini a proposito del proprio agente - il feeling nato è stato da subito importante. Ho deciso di farmi seguire da lui, nei primi anni di carriera mi ha accompagnato. Siamo cresciuti insieme, non mi è mai passato per la testa di mettere in discussione il nostro rapporto. Una cosa che sembrava scontata per me, forse non lo era: in lui ho visto gioia e soddisfazione. Questo ci ha permesso di cementare il nostro rapporto e crescere nel nostro mestiere. Dopo più di vent'anni siamo ancora qui".