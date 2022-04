Juve, l'agente di Chiellini: "Futuro? Presto per parlarne"

TORINO - "Il rinnovo di Chiellini? E' ancora presto per parlarne". Davide Lippi, manager del capitano bianconero, glissa sul futuro del difensore, che ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione. " È presto per parlare del suo futuro - ha dichiarato a Sky Sport - è concentratissimo sulla Juventus e pensa solo a chiudere al meglio la stagione. Sirene dall'America? Parliamo di un atleta internazionale. Non si sa la destinazione che potrà avere, ma le offerte non mancheranno. Con un giocatore del genere ci vuole pazienza per prendere le decisioni".