Duttile e tecnico, Di Maria un affare per la Juve

Diciamocelo: al fascino di Madama, allo charme della Vecchia Signora non si può proprio resistere. Nemmeno se sei un... Ángel. L’ammiccamento tra la Juventus e Ángel Di María ha tutte le carte in regola per diventare una bella storia d’amore e di passione futbolera. El Fideo tra pochissime settimane verrà lasciato libero dal Paris Saint Germain, che non eserciterà l’opzione di rinnovo annuale. Di María è dunque alla ricerca di una nuova sfida, di una avventura vincente con cui poter dire addio all’Europa per tornare, tra due o massimo tre anni, in Argentina a disputare l’ultimo sprazzo di carriera. Per uno che, nel nostro continente, ha militato in club prestigiosi come il Benfica, il Real Madrid, il Manchester United e il Psg, la soluzione italiana sarebbe graditissima e gli regalerebbe la possibilità di misurarsi in un’altra Top League.

Di Maria, tre soluzioni in un unico giocatore

La Juventus, inoltre, sarebbe perfetta: rappresenta la nobiltà del calcio italiano e gli fornirebbe la chance di competere per vincere la sua 2ª Champions dopo aver contribuito in modo decisivo, da centrocampista centrale e non da esterno, alla Décima del Real Madrid nell’anno di grazia 2014. E se il bianconero sarebbe perfetto per le ambizioni dell’argentino, il risultato non cambierebbe invertendo l’ordine dei fattori: Allegri si troverebbe con un esterno clamoroso, in grado di saltare l’uomo con facilità impressionante, capace di pennellare cross e assist per Dusan Vlahovic. El Fideo sa essere devastante a destra e a sinistra, così come è stato, più volte, un fattore se impiegato da centrocampista centrale, come lo inventò Ancelotti. Tre soluzioni in un unico giocatore: in Inghilterra direbbero “Priceless!”, ideale rapporto qualità prezzo, dato che a Di María andrebbe pagato solo l’ingaggio, poco più di 8 milioni.

