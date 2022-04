Sassuolo e Juve: appuntamento di mercato per Raspadori e Frattesi

TORINO - Sassuolo-Juventus è diventata un classico, soprattutto sul mercato. Stasera emiliani e bianconeri si sfideranno sul campo, ma a margine della gara del Mapei Stadium ci sarà l’occasione per continuare un’altra partita, destinata a durare fino all’estate. È quella per Giacomo Raspadori (soprattutto) e Davide Frattesi . Due chiacchiere a bordo campo o lontano da occhi indiscreti, nei corridoi dello stadio di Reggio Emilia. Di sicuro il ds juventino Federico Cherubini vedrà l’ad neroverde Giovanni Carnevali e il ds Giovanni Rossi . Un incrocio utile per aggiornarsi sulla situazione dei due gioiellini del club della famiglia Squinzi . I rapporti tra le due società sono ottimi. L’interesse della Juventus non è un mistero – già lo scorso agosto Cherubini effettuò un sondaggio per l’attaccante campione d’Europa - e altrettanto certo è che alla Continassa hanno intenzione di provarci seriamente dopo i contatti indiretti degli ultimi tempi. La priorità è Raspadori, ma la doppietta (con l’aggiunta di Frattesi) non è da escludere. Se saranno maratone infinite, ma con il lieto fine, stile Manuel Locatelli 2021, affari più rapidi o idee che non evolveranno in fumate bianche, si capirà nei prossimi mesi. Dipenderà dalla Juventus e dal Sassuolo, ma anche dalle rivali. Già, perché per Frattesi è ancora fortissima la concorrenza dell’ Inter .

Accerchiato

Quella per Giacomino “Jack” Raspadori sarà una vera propria gabbia. In campo si occuperanno di lui Matthijs De Ligt e uno tra Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, compagni in azzurro e suoi grandissimi estimatori. Mentre il ds Cherubini prenderà appunti dalla tribuna e cercherà di rafforzare la pole position per il 22enne bolognese. Al netto di quello che succederà stasera, l’impressione è che Raspadori abbia già convinto la Juventus sotto tutti i punti di vista. Quello che non dice il campo (9 gol e 5 assist con il Sassuolo), lo racconta chi lo conosce bene. A partire dai senatori bianconero-azzurri. Jack non sarà un nuovo Dybala – le caratteristiche sono diverse – ma sembra il classico giocatore da Juventus. A talento e tecnica (calcia indifferentemente con il destro e il sinistro) abbina una intelligenza calcistica superiore alla media e una mentalità non comune tra i suoi coetanei. Anche per questo – e non solo per gli studi all’Università di Scienze Motorie – sono in molti a vedere in Raspadori un giovane Chiellini. Tutti motivi che in questi mesi hanno rafforzato l’interesse dei bianconeri, che in estate hanno intenzione di alzare la qualità in campo, ma anche la leadership all’interno dello spogliatoio. Prima o poi, ci sarà anche una Juventus senza le colonne Chiellini e Bonucci. E l’attaccante del Sassuolo sembra avere anche la testa - e non solo i piedi - per proporsi come futuro erede degli azzurri tanto alla Continassa quanto in Nazionale. I segnali positivi sono in aumento. Provarci, però, non significa sempre riuscirci. Il club emiliano non è una bottega da grandi sconti e a gennaio ha rifiutato una offerta da 30 milioni del West Ham. Toccherà a Cherubini e Carnevali, in ottimi rapporti, trovare un compromesso che possa accontentare tutti.