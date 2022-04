Juve, attesa Di Maria. Zaniolo insidiato

TORINO - Meglio Nicolò Zaniolo o Angel Di Maria per il post Paulo Dybala? Se nel sondaggio proposto sul nostro sito (www. tuttosport.com) è netta la prevalenza per il tuttocampista della Roma (65.8 per cento delle preferenze), in “Casa Juventus” continuano i ragionamenti. Perché se è vero che il 22enne giallorosso piace sotto molto punti di vista - e non da oggi - il 34enne campione argentino rientra tra le occasioni di lusso dal momento che a giugno si svincolerà dal Paris Saint Germain. E quest’ultimo dettaglio, seppur la filosofia dei bianconeri continui a essere quella di investire su colpi Under 25 stile Dusan Vlahovic, potrebbe anche far la differenza alla fine. Perché è vero che Di Maria non sarebbe un investimento, però sarebbe un colpo molto più che sicuro per tamponare, almeno nell’immediato, l’addio a parametro zero di Dybala.