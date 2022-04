La Juve su Milinkovic Savic: dal feeling con Vlahovic al nodo Lotito

Se resta in Italia, va alla Juve . È la sensazione forte che emerge da chi frequenta i salotti del mercato da una vita e che, tra le righe, prova a leggere nel futuro di Sergej Milinkovic Savic . È vero: il serbo ha 27 anni, non rientra esattamente tra i potenziali obiettivi giovani - nel senso di under 25 - e italiani tratteggiati dal presidente Andrea Agnelli appena due giorni fa. Ma è lui, soprattutto lui, essenzialmente lui, l’uomo che può scatenare Dusan Vlahovic . Più di tutti ne è convinto chi vorrebbe allenarlo da un pezzo, Massimiliano Allegri , che nei dialoghi costanti con il ds Federico Cherubini e la sua squadra mercato ha già manifestato il proprio gradimento per un centrocampista abile nello spaccare le partite, da goleador o da assistman importa meno rispetto al vero, grande, proposito della prossima stagione: accendere definitivamente DV7. Per informazioni su come funzionerebbe il marchingegno, chiedere a Ciro Immobile, capocannoniere del campionato. Conduce il bomber di Maurizio Sarri, per ora: 26 reti a 23, ma non è finita qui.

La trattativa con la Lazio

Ci sono elementi che giocano a favore di un affare già aggrovigliato di suo per un motivo di fondo: trattare con Claudio Lotito è missione coraggiosa, riservata a dirigenti impavidi, convinti di poter avere la meglio su un osso ontologicamente durissimo [...] Ma a proposito degli elementi, intesi come punti fermi, di cui sopra: dopo aver tergiversato più volte, quella che verrà sembra davvero l’estate in cui Milinkovic Savic saluterà la Lazio. E qui c’entra poco la scadenza del contratto che lo lega ai biancocelesti fino al 2024, sicuramente meno dell’intreccio tra i desideri del giocatori e quelli della società. Perché le due parti hanno compreso le rispettive intenzioni e non sarà un caso, insomma, se l’entourage del centrocampista serbo si è già informato su eventuali destinazioni gradite all’estero, con il Manchester United a caccia del sostituto di Paul Pogba e il Paris Saint-Germain sull’attenti da settimane. La portata della richiesta economica, si sa, spesso dipende dal patrimonio di chi vuole comprare, però è presumibile che Lotito non si accontenti di 70-80 milioni di euro. È una cifra cui la Juve neanche s’accosterebbe, semmai i bianconeri entrerebbero di prepotenza sulla scena se nessun concorrente dall’estero deciderà di spingere. In quel caso, malgrado radiomercato diffonda la ferma convinzione biancoceleste di incassare solo cash, risulta che parlare di ipotetiche contropartite non sia vietato a prescindere. E in Italia la Juventus non pare avere rivali.

