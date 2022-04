Di Maria, che tentazione! L'argentino aspetta la Juve

TORINO - Angel Di Maria non aspetterà all’infinito e continua i colloqui in vista dell’addio a parametro zero dal Paris Saint Germain. Stando a quanto filtra dai salotti del mercato, però, all’argentino intrigherebbe parecchio l’eventualità di ripartire dall’Italia e dalla Juventus. Dopo essere stato protagonista in Francia (Psg), Inghilterra (Manchester United), Spagna (Real Madrid) e Portogallo (Benfica), una tappa in Serie A affascinerebbe il Fideo. Non a caso nelle scorse settimane l’entourage di Di Maria ha avuto un contatto con la Juventus, presentando le proprie richieste di ingaggio. Un contatto interlocutorio, ma sono in molti a sostenere che l’argentino almeno per il momento metta la Juventus in cima ai propri pensieri. E sicuramente è segnalata in crescita la tentazione dei bianconeri di tamponare nell’immediato l’addio di Paulo Dybala, in uscita a parametro zero, con un campione in odore di svincolo come l’ala del Psg.