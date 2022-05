Juve tra super obiettivi e sogni di Allegri: per Milinkovic è lotta a quattro

Il giro d’orizzonte non si ferma, mentre alla Continassa hanno individuato i nodi da sciogliere. In collaborazione con Massimiliano Allegri, tecnico che non è manager all’inglese epperò sul mercato concorda tutto con la dirigenza, sono cinque le mattonelle da rinfrescare, i ruoli da rimpolpare, i giocatori da ingaggiare. Dopodiché questo è il tempo delle valutazioni con vista sugli affondi che verranno: non è detto, insomma, che ne arriveranno cinque, perché dipende anche dalle cessioni. Riassumendo: se Alex Sandro (scadenza 2023) saluterà la compagnia dopo 7 anni discontinui, l’urgenza di un terzino sinistro - già avvertita da quando il brasiliano non è più lui - si farebbe pressante; se Chiellini chiuderà la carriera negli Stati Uniti, occhio a un innesto tra i difensori centrali; a centrocampo, è plausibile che uno tra Arthur e McKennie lasci il posto a un regista oppure una mezz’ala d’inserimento, comunque un calciatore in grado di far svoltare il reparto e la Juve per intero; con Dybala destinato alla partenza, attenzione ai ruoli di esterno d’attacco e seconda punta, mixando il bisogno di innestare fantasia e aiutare Vlahovic dando differenti soluzioni e sbocchi alla manovra juventina. L’impressione, stando a quanto filtra dai dialoghi tra Allegri e i vertici del club, è che il bisogno di novità si senta maggiormente tra centrocampo e attacco [...]