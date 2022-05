La Juve non molla Zaniolo: la richiesta della Roma

Conquistato l’accesso alla prossima Champions League, la Juventus attende la finale di Coppa Italia per dare il via alla prima fase del mercato. Se Di Maria intriga, Nicolò Zaniolo resta nel mirino. Il 22enne tuttocampista azzurro sarebbe perfetto per la linea verde bianconera, ma ovviamente la Roma non sembra intenzionata a fare sconti. Si viaggia attorno ai 50 milioni bonus. Una cifra che la Juventus sembra poter avvicinare soltanto inserendo una contropartita nella’affare. Soluzione che dalle parti di Trigoria, forti dell’interesse anche del Milan, vorrebbero evitare. Tra i candidati per il post Dybala c’è sempre anche David Neres, esterno brasiliano dello Shakhtar Donetsk.