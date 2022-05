Juve, mossa Raspadori dopo la sfida con l'Inter

TORINO - A Giacomo Raspadori, un assist Angel Di Maria potrebbe offrirlo addirittura prima ancora di scendere in campo, se l’argentino firmasse con la Juventus. Un assist per raggiungerlo in bianconero, per la precisione. L’attaccante del Sassuolo è un obiettivo di Federico Cherubini a prescindere da quella che sarà la scelta sull’altro giocatore offensivo, ovvero tra il Fideo e Nicolò Zaniolo, ma quella scelta potrebbe influire notevolmente sulle possibilità di arrivare a Raspadori. Perché Di Maria arriverebbe gratis mentre per Zaniolo la Roma al momento non scende da una richiesta di 50 milioni. Anche riuscendo ad abbassare la parte “in contanti” con l’inserimento di una contropartita tecnica, è chiaro che i soldi eventualmente spesi per il ventiduenne giallorosso ridurrebbero notevolmente il budget a disposizione per le altre operazioni: e non è detto che resterebbero risorse a sufficienza per trovare un accordo con il Sassuolo. La società neroverde, infatti, è come sempre disposta a cedere il proprio gioiello, ma non ne ha la necessità e nel caso di Raspadori non le dispiacerebbe trattenerlo un’altra stagione. «Con la Juventus abbiamo ottimi rapporti, se ci saranno le condizioni saremo felici di fare altre operazioni con loro», ha dichiarato in più di un’occasione l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Condizioni che corrispondono a circa 30 milioni di euro.