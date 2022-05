La Juve del futuro: gli assist di Chiesa e… Di Maria

TORINO - Il prossimo anno Dusan Vlahovic perderà Paulo Dybala come partner d’attacco. Nei progetti della Juventus c’è quello di andare oltre la Joya, diretto all’Inter a parametro zero, allestendo un super tridente anche per rendere ancora più letale il bomber serbo. Il primo rinforzo sarà Federico Chiesa, che in questa stagione non ha fatto in tempo a giocare con l’ex compagno dei tempi della Fiorentina. Il figlio d’arte si è infatti infortunato gravemente al ginocchio (rottura del legamento crociato) poche settimane prima dello sbarco di DV7 a Torino. Ma dall’inizio della prossima stagione, quando il campione d’Europa azzurro tornerà a strappare in campo a suon di scatti, Vlahovic ritroverà un prezioso alleato che peraltro conosce benissimo. Ritrovare l’intesa non sarà difficile e a giovarne saranno entrambi e la Juventus tutta.